شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية السعودية وإيطاليا يبحثان علاقات التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيطاليا أنتونيو تاجاني العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها في مختلف المجالات.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن لقاء الوزيرين جاء على هامش الجلسة الموسّعة للاجتماع الوزاري الثاني لوزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7) بمدينة فيوجي الإيطالية.



وأشارت الى أن الوزيرين ناقشا أيضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.