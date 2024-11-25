شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيفيل: استهداف الجيش اللبناني انتهاك للقرار 1701 والقانون الإنساني والان مع تفاصيل الخبر

قالت قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، إن الهجمات التي تستهدف الجيش اللبناني، تشكل انتهاكا صارخا للقرار رقم 1701 والقانون الإنساني الدولي، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأضافت قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان، نشعر بقلق بالغ إزاء الضربات العديدة التي تعرض لها الجيش اللبناني على الرغم من إعلانه عدم مشاركته في الحرب بين حزب الله وإسرائيل.