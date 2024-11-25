شكرا لقرائتكم خبر عن جانتس يدعو نتنياهو إلى عرض تفاصيل الاتفاق مع لبنان على العلن والان مع تفاصيل الخبر

دعا عضو حكومة الحرب الإسرائيلية السابق بيني جانتس، بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية، إلى عرض الاتفاق مع لبنان على العلن، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأكد عضو حكومة الحرب الإسرائيلية السابق بيني جانتس، أنه من حق سكان الشمال والجنود ومواطني إسرائيل معرفة بنود الاتفاق.

وأفادت هيئة البث التابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، أن الكابينيت الأمني والسياسي الإسرائيلي يجتمع غدا للمصادقة على الاتفاق مع لبنان.