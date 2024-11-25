شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب اللبناني: لا عقبات جدية أمام تنفيذ هدنة ترعاها الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وكالة رويترز قبل قليل، نقلا عن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، قوله إنه لا عقبات جدية أمام بدء تنفيذ هدنة ترعاها الولايات المتحدة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

كما أفادت وكالة رويترز نقلا عن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، أن الهدنة التي ترعاها أمريكا تقوم على انسحاب جيش الاحتلال من الجنوب وانتشار القوات اللبنانية في غضون 60 يوما