اخبار الخليج

مجلس النواب اللبناني: لا عقبات جدية أمام تنفيذ هدنة ترعاها الولايات المتحدة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب اللبناني: لا عقبات جدية أمام تنفيذ هدنة ترعاها الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيد

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 05:40 م

أفادت وكالة رويترز قبل قليل، نقلا عن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، قوله إنه لا عقبات جدية أمام بدء تنفيذ هدنة ترعاها الولايات المتحدة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

كما أفادت وكالة رويترز نقلا عن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، أن الهدنة التي ترعاها أمريكا تقوم على انسحاب جيش الاحتلال من الجنوب وانتشار القوات اللبنانية في غضون 60 يوما

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements