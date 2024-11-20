شكرا لقرائتكم خبر عن نداء استغاثة من مستشفى كمال عدوان بجباليا لإنقاذ المرضى والجرحى بقطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق مستشفى كمال عدوان في جباليا، اليوم الأربعاء، مجددًا نداء استغاثة لإنقاذ حياة عشرات المرضى والجرحى الذين تحاصرهم دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم 48 على التوالي.

وأفاد المستشفى، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي يتعمد منع دخول الدواء والمستلزمات الطبية والطعام والوقود، وكذلك مركبات الإسعاف لشمال القطاع، حيث باتت المستشفيات في الشمال عاجزة عن تلبية نداءات الاستغاثة التي تصل إليها، لافتة النظر إلى أن عملية نقل الشهداء والجرحى للمستشفى تتم بطرق بدائية، قد تكون نقلًا على الأكتاف أو العربات التي تجرها الحيوانات إن وجدت. سوء التغذية

كما كشف مستشفى كمال عدوان وصول عشرات الأطفال والنساء إلى قسم الطوارئ مصابين بعلامات تدل على سوء المعاملة والتغذية، حيث أكدت وفاة رجل مسن بسبب الجفاف الحاد والوضع الصحي الذي أصبح كارثيًا في شمال قطاع غزة.

وفي قطاع غزة أوضحت المستشفيات أنها باتت عاجزة عن علاج نحو 350 ألف مريض مصاب بالأمراض المزمنة، بينهم نحو 12ألف مريض بالسرطان، يضاف إليهم نحو 100 ألف جريح من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.