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رقم جديد.. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان

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واس - بيروت 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رقم جديد.. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الحصيلة الإجمالية لعدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان، إلى 3481 قتيلًا و 14786مصابًا.
وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم، أن غارات كيان الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس السبت، أسفرت عن 29 قتيلًا و 122 جريحًا.

حرب إسرائيل على لبنان

وفي وقت سابق من اليوم أعلن الجيش اللبناني مقتل أحد جنوده، جراء هجوم إسرائيلي استهدف مركزًا عسكريًا في جنوب لبنان.
واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلية مركزًا تابعا للجيش اللبناني في بلدة ماري، مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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