الخليج اليوم .. مع زيارته للكويت.. تفاعل مع صور لمحمد بن زايد مرتديا الزي العسكري خلال حرب التحرير (صور + فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بالتزامن مع زيارة الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الكويت رحب مغردون ووسائل إعلام كويتية به مستذكرين دوره في حرب التحرير، ونشروا صوره مرتديا العسكري.

وصل الرئيس الإماراتي، إلى الكويت اليوم الأحد، في زيارة دولة، وكان في استقباله لدى وصوله إلى المطار؛ أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

ونشر الكويتي مؤيد التركيت، على حسابه بموقع إكس، فيديو للشيخ محمد بن زايد، وقال: "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع قوات التحالف في تحرير الكويت من الغزو العراقي".

فيما نشر حساب سعود نوح العصيمي، قائلا: "الكويت مشتاقه لمحمد بن زايد.. والكويت ماتنساه بلبس الحرب".

فيما كتب حساب هاني مسهور، قائلا: "تفيض مشاعر الشعب الكويتي فرحا وسرورا بقدوم سمو سيدي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأرض تعرفه وأبراجها تذكره فلقد كان على الصف الأول لتحرير الكويت".

ونشر حساب "فرسان الإمارات" على موقع إكس، فيديو كتب عليه "من الذاكرة.. كلمة تحفيزية من الشيخ محمد بن زايد للجنود خلال حرب تحرير الكويت عام 1991".

فيما نشرت صحيفة"الرأي" الكويتية، اليوم الاحد، أن "رئيس دولة الإمارات الزائر اليوم لبلده، الشيخ محمد بن زايد، صُورته باللباس العسكري، عابرا حدود النار مع جنود كتيبته، خلال حرب تحرير الكويت، محفورةٌ في وجدان كل كويتي، وفي تراب الكويت وأسوارها التي اكتملت بسواعد الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي".

وتابعت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم: "تكفينا هذه الصورة؛ لنكلل تاريخ العلاقات مع الإمارات وقادتها بالعز والفخر".