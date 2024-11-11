شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وماليزيا تؤكدان ضرورة تسهيل إيصال المساعدات إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت مصر وماليزيا الحاجة للدعوة إلى إحلال السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وضرورة تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة، وأهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته مصر وماليزيا يوم الأحد، عقب لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، الذي يزور مصر حاليًا.

وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على أهمية اتفاقيات التجارة الحرة لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "كوميسا" في تحقيق النفع لكلا البلدين. إدانة الانتهاكات الإسرائيلية وحثت مصر وماليزيا مجلس الأمن الدولي على النظر في طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة للأمم المتحدة بما يتماشى مع القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 مايو 2024.

وأدان الجانبان انتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في عملياتها العسكرية التي تنتهك أيضًا سيادة لبنان وسلامة أراضيه، من خلال توغلاتها المستمرة في لبنان وغاراتها الجوية.