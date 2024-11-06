شكرا لقرائتكم خبر عن نعيم قاسم: نتنياهو يهدف لاحتلال لبنان وإنهاء وجود حزب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، في كلمة له بذكرى اربعينية حسن نصرالله، إلى "اننا أمام حرب إسرائيلية عدوانية على لبنان، بدأت منذ شهر و10 أيام تقريباً، لم يعد مهتماً كيف بدأت وما هي الذرائع، المهم نحن أمام عدوان يقول عنه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه لا يحدد موعداً لنهاية الحرب، بل يضع أهدافاً واضحة للإنتصار فيها، مشيراً إلى أن أهدافه حدده بعد لقائه مع هوكشتاين، حيث قال إننا نغير وجه الشرق الأوسط.

ورأى قاسم أن "نتانياهو أمام مشروع كبير جداً يتخطى غزة وفلسطين ولبنان إلى الشرق الأوسط، أما خطوات هذا المشروع من خلال الحرب على لبنان فهي، إنهاء وجود حزب الله، احتلال لبنان ولو عن بعد وجعله شبيه بالضفة، العمل على خارطة الشرق الأوسط".

وأضاف "هذه الخطوات أرادها وبدأ بالحرب على لبنان لينجز الخطة الأولى نحن منذ العام 2006، نستعد بكل أنواع الإستعداد لأننا نتوقع هذه النتيجة التي وصلنا إليها، ونحن الآن في حالة دفاعية لمواجهة هذا العدوان والأهداف التوسعية التي أرادها.

وأضاف بالنسبة إلى الجبهة الداخلية، ستصرخ إسرائيل من الصواريخ والطائرات ولا يوجد مكان في الكيان ممنوع من الطائرات والصواريخ، والأيام الماضية كانت نموذجاً وما سيحصل سيكون أكثر وأكثر، ولن نبيني وقف العدوان على حراك سياسي ولن نستجدي وسنجعل العدو هو الذي يطالب بوقف العدوان، لأن كل العوامل الأخرى لا تنفع".