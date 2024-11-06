الخليج اليوم .. انخفاض أرباح "أرامكو" لكنها أعلى من توقعات الخبراء

الرياض - كتب موسى القحطاني -

انخفضت أرباح شركة "أرامكو" السعودية في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 15.4% لتبلغ 103.4 مليار ريال (حوالي 27.57 مليار دولار).

وجاء التراجع إثر انخفاض أسعار النفط وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير، والنتائج التي حققتها الشركة السعودية تعد أعلى من توقعات المحللين الذين أشاروا إلى 99.74 مليار ريال.

وأفادت "أرامكو" بأنها سجلت تراجعا في إيرادتها بنسبة 1.7% خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 416.6 مليار ريال، نتيجة انخفاض أسعار النفط والمنتجات المكررة والمواد الكيميائية.

وقررت "أرامكو" السعودية توزيع 116.45 مليار ريال أرباح للربع الثالث بواقع 0.4815 ريال للسهم، بحيث توزع 76.06 مليار ريال أرباحا أساسية (0.3145 ريال للسهم)، إضافة إلى أخرى مرتبطة بالأداء بقيمة 40.39 مليار ريال (0.1670 ريال للسهم).

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: وسائل إعلام سعودية