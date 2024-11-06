شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 20 شخصا بغارة إسرائيلية على بلدة برجا جنوب بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الثلاثاء استشهاد 20 شخصا على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة برجا الساحلية الواقعة على مسافة أكثر من 20 كيلومترا إلى الجنوب من بيروت.

وأفادت الوزارة في بيان بأن "الحصيلة غير النهائية لغارة الاحتلال الإسرائيلي على برجا في قضاء الشوف بمحافظة جبل لبنان ارتفعت إلى 20 شهيدا و14 جريحا". وأضافت أن عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض لا تزال مستمرة.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق أن الغارة على برجا أسفرت عن استشهاد 15 شخصا وإصابة آخرين، قبل الإعلان عن ارتفاع حصيلة الضحايا.

واستمر الدخان في التصاعد من المبنى مساء الثلاثاء وفق شهود عيان، في وقت فرّت فيه عائلات عديدة من الموقع.

وهذه هي الضربة الإسرائيلية الثانية التي تستهدف منطقة خارج معاقل حزب الله التقليدية التي تستهدفها إسرائيل منذ بدء هجومها الشامل على جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، أسفرت غارة استهدفت مبنى سكنيا آخر في بلدة الجية قرب برجا عن استشهاد شخص، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.