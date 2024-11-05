شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب الشتاء.. "الأغذية العالمي" يحذر من مجاعة في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة عن قلقه الشديد حيال تزايد عدد القتلى والجرحى الفلسطينيين في شمال غزة، حيث تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.

وأفاد المكتب بأن وصول الإمدادات الإنسانية محدود للغاية، مما يفاقم الأزمة، إذ تسمح السلطات الإسرائيلية بوصول المساعدات إلى مناطق محددة فقط كجباليا وبيت لاهيا.

في الوقت ذاته، أكدت منظمة الصحة العالمية على تدهور الوضع الصحي في المنطقة، إذ يعمل مستشفى كمال عدوان بصورة جزئية، بينما جرى إغلاق مستشفى الإندونيسي. مستشفى كمال عدوان وتمكنت المنظمة من تقديم إمدادات طبية ووقود لمستشفى كمال عدوان، كما قامت بإجلاء عدد من الحالات الحرجة إلى مناطق أخرى.

وفي ظل هذا الوضع، حذر برنامج الأغذية العالمي من احتمالية تفاقم نقص الغذاء مع اقتراب فصل الشتاء، مما قد يؤدي إلى المجاعة إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة.