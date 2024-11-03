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جريمة جديدة.. الاحتلال يقصف حضانة الأطفال بمستشفى كمال عدوان في غزة

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واس- غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قصف الاحتلال الإسرائيلي بعدة قذائف مدفعية مجددًا اليوم، حضانة الأطفال، ومرافق أخرى في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن القصف أدى لإصابة عدد من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والجفاف، ويترافق القصف الإسرائيلي للمستشفى مع انهيار شامل في المنظومة الصحية في مستشفيات شمال القطاع.
وذلك في ظل توقف سيارات الإسعاف والدفاع المدني عن العمل بسبب نفاذ الوقود، ومنع الأطقم الطبية من الحركة، مما فاقم من الوضع الصحي وعدم القدرة على انتشال عشرات الشهداء من تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة.
ووثّقت مؤسسات صحية استشهاد نحو 1300 فلسطيني وفقدان المئات في العملية البرية المستمرة للاحتلال للأسبوع الرابع على التوالي.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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