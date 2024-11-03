الخليج اليوم .. السعودية تعلن إعدام مواطن في مكة وتكشف هويته وما أدين به

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الداخلية السعودية يوم الأحد تنفيذ حكم الإعدام بحق سعودي في منطقة مكة المكرمة كاشفة تفاصيل هويته وما أدين به.

وقالت الداخلية في بيان: "أقدم فيصل بن عبث بن عبد الله الخراص العتيبي سعودي الجنسية، على قتل فؤاد بن مطلق بن جهز الروقي (سعودي) بإطلاق النار عليه بسبب خلاف بينهما".

وأضافت في البيان أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة.

وأفادت بأنه وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصا، مشيرة إلى أن الحكم أصبح نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا.

وذكرت أنه تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني يوم الأحد 3 نوفمبر 2024 بمنطقة مكة المكرمة.

وشددت وزارة الداخلية على حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة.

وحذرت في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.