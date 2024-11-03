شكرا لقرائتكم خبر عن خلال عام.. مقتل نحو 3000 شخص جراء هجمات الاحتلال على لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت السلطات اللبنانية اليوم السبت، بمقتل 71 شخصا على الأقل جراء هجمات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان يوم أمس، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للقتلى إلى مايقرب من 3000 منذ بدء الحرب قبل نحو أكثر من عام.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 169 شخصا آخرين أصيبوا في شتى أنحاء لبنان يوم الجمعة.

وأكدت أن أكبر عدد من الضحايا سقط جراء الهجمات التي استهدفت شمال شرق البلاد، إذ قتل 52 شخصا على الأقل.

وتعلن وزارة الصحة اللبنانية عادة عن الحصيلة الإجمالية للضحايا في مساء اليوم التالي، وقتل ما لا يقل عن 2968 شخصا، من بينهم 183 قاصرا، وأصيب 13319 منذ العدوان على لبنان في أعقاب 7 أكتوبر 2023.