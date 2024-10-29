شكرا لقرائتكم خبر عن نعيم قاسم أمينًا عامًا لحزب الله اللبناني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، انتخاب نعيم قاسم أمينًا عامًا للحزب.

وكانت غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر الماضي، وأدت إلى مقتل الأمين العام السابق للحزب حسن نصرالله. الغارات على لبنان من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس الاثنين، ارتفاع عدد القتلى جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان منذ 8 أكتوبر 2023، إلى 2710، في حين ارتفعت الإصابات إلى 12 ألفا و592.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان يوم الاثنين، أن حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان أمس بلغت 38 قتيلًا و 124 جريحًا.