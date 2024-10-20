شكرا لقرائتكم خبر عن خطر تفشي الكوليرا.. الحرب أضرت بإمدادات المياه النظيفة في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان " اليونيفيل" اليوم الأحد، إن الحرب الدائرة في لبنان أضرت بكيفية الحصول على إمدادات المياه النظيفة.

كما أشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إلى خطورة تفشي مرض الكوليرا بسبب الافتقار لمياه الشرب النظيفة على طول الخط الأزرق بين دولة الاحتلال ولبنان، الذي يخضع لمراقبة اليونيفيل. قوات حفظ السلام وجاء في بيان لليونيفيل " أمس، نفدت المياه لدى قوات حفظ السلام في ميس جبيل، بعد أسابيع من عدم إعادة التزود بالمياه، كما أن هناك صعوبة في الوصول للمواقع بالقرب من الخط الأزرق".

وتابع: "على الرغم من أن معظم المواقع لديها ما يكفي من الطعام والمياه لأكثر من 10 أيام، فإن هذا الموقع لم تحصل على إمدادات منذ 29 سبتمبر الماضي بسبب الطرق المغلقة".

وأضافت قوات اليونيفيل "القصف المستمر يعرقل خدمات المياه والصرف الصحي في أنحاء لبنان، مما يزيد من خطورة تفشي الكوليرا، خاصة بين الأطفال والأشخاص الأكثر عرضة للخطر".