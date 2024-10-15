شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تشارك فى اجتماعات المجلس التنفيذى لليونسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت سلطنة عُمان في أعمال الدورة 220 للمجلس التنفيذي لليونسكو المنعقدة أعمالها حاليًا بمقر اليونسكو في باريس وتستمر حتى 23 أكتوبر الجاري.

وأكدت السفيرة آمنة بنت سالم البلوشية المندوبة الدائمة لسلطنة عمان لدى اليونسكو، في كلمتها أمام المجلس، على موقف سلطنة عُمان الثابت الداعي للسلام، ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وتعزيز الحوار والتسامح والتعايش، واحترام حقوق الإنسان وفقًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني.



ودعت اليونسكو إلى الاضطلاع بدورها في دعم جميع البرامج التي تعزز الحوار بين الثقافات والتماسك الاجتماعي، ومكافحة الكراهية والاستثمار في برامج وقائية تعزز السلام والتفاهم بين الشعوب -حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية-.



فيما يخص مشروع البرنامج والميزانية للمنظمة للفترة 2026-2029، نوهت بأهمية دعم المكاتب الميدانية وتزويدها بالخبرات والدعم الإداري والفني الكافي للاستجابة بشكل فاعل لاحتياجات الدول الأعضاء مما يسهم في تنفيذ برامج المنظمة بشكل فعال وملموس.



من جانب آخر أكدت آمنة على مكانة التعليم في سلطنة عُمان الذي ينسجم وفق ما دعت إليه "رؤية عُمان 2040" باعتباره المرتكز الأساسي لجميع أبعاد التنمية. وأشارت إلى دعم السلطنة لجهود المنظمة في البرامج المتعلقة بتغير المناخ، والتعليم الأخضر، والتعليم التقني والمهني، وتعليم المواطنة العالمي.



ودعت إلى ضرورة تكثيف الاستثمارات في جميع مجالات عمل اليونسكو، مع التركيز بوجه خاص في الحفاظ على التراث، ودعم الصناعات الإبداعية، والاستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي في التعليم والبحث العلمي.



كما أكدت أهمية تحقيق الاستدامة المالية للمنظمة، والالتزام بضوابط مالية صارمة وإدارة فعالة للمخاطر، حيث يمثل هذان الجانبان ركيزةً أساسية لضمان فعالية واستمرارية عمل المنظمة مع ضرورة الأخذ بملاحظات وتوصيات المدققّين الداخلي والخارجي.



جدير بالذكر أن اجتماعات الدورة 220 للمجلس التنفيذي لليونسكو يحضرها ممثلو الدول الأعضاء في المجلس وعددها 58 دولة عضو من بينها سلطنة عُمان التي تستمر عضويتها حتى عام 2027.