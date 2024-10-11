شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعزز قواته فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم تعزيز سرايا عدة من قوات الجيش للقيام بمهام دفاعية في القيادة الوسطى (الضفة الغربية) في إطار الاستعداد لسيناريوهات مختلفة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، الجمعة، أنه قتل قائد حركة الجهاد بمخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين فى طولكرم بالضفة الغربية، دون أن يصدر حتى الآن تأكيد عن الحركة.

وقال الجيش فى بيان: "أغارت طائرة على منطقة طولكرم وقضت على محمد عبد الله، قائد تنظيم الجهاد في مخيم نور شمس"، مشيرا أيضا إلى أنه قتل مقاتلا آخر.

ووفقا للجيش، كان عبد الله خليفةً لمحمد جابر المعروف باسم "أبو شجاع" والذي قُتل في 29 أغسطس في نور شمس.

ويتهم الجيش الإسرائيلى محمد عبد الله بأنه "متورط في هجمات عديدة في المنطقة"، وفقا لبيان نشر على تلجرام.