شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله ينفى تشكيل قيادة جديدة للحرب لمواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

نفى حزب الله اللبناني، التقارير الإعلامية التى نشرتها بعض وسائل الإعلام الجمعة، حول تشكيل قيادة جديدة للحرب البرية.

وقال الحزب فى بيان، أن "التقارير الواردة فى وسائل الإعلام محض خيال كتّاب وصحفيين ومستشارين أمنيين ‌‏ليس إلا، وبالتأكيد أن ما نسبته إلى قائد ميدانى فى حزب الله عار عن الصحة ‏جملة وتفصيلًا، وأن سياستنا ‏كما بات معلومًا وقد يكون من الضرورى ‏التأكيد عليه مجددًا، أنه لا توجد مصادر فى حزب الله، فضلًا عن ‏مصدر ‏قائد ميدانى يقدم مثل هذه المعلومات الخطيرة المنسوبة إليه".

وقد نشرت وكالة رويترز تقريرًا عما أسمته بالقيادة الجديدة للحرب البرية فى ‏حزب الله وعن تفاصيل متعلقة بطبيعة ‏هذه الحرب وخططها وأسلحتها.