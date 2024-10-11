شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب لبنان: الاحتلال الإسرائيلي استهدف ناقل المياه الأساسي لنهر الليطاني ومحيط قلعة بعلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مندوب لبنان بالأمم المتحدة، إن لبنان يوجه صرخة للمجتمع الدولي بضرورة توفير الدعم العاجل له، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف ناقل المياه الأساسي لنهر الليطاني ومحيط قلعة بعلبك.

أضاف مندوب لبنان بالأمم المتحدة، إن الحلول الدبلوماسية هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب الإسرائيلية ووقف العدوان، إلا أن القصف الإسرائيلي أخرج عدة مستشفيات في لبنان عن الخدمة.

وتابع مندوب لبنان بالأمم المتحدة: "آلة الحرب الإسرائيلية لا تزال تدمر وتقتل المدنيين اللبنانيين، ونحن ملتزمون بتطبيق القرار الأممي 1701 والمبادرة الفرنسية الأمريكية الداعية لوقف إطلاق النار 21 يوما".

وطالب مندوب لبنان بالأمم المتحدة، بإدانة الاجتياح الإسرائيلي للبنان وإصدار قرار دولي بوقفه.