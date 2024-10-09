شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: طالبنا إسرائيل بإدخال المؤن في شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها أجرت اتصالات مع الإسرائيليين حول الوضع الإنساني شمالي غزة، حيث طالبت بإدخال المؤن.

واعتبرت أنه من دون خطة لمسار سياسي يحقق للفلسطينيين طموحاتهم ستعلق إسرائيل في غزة لفترة طويلة.

وأضافت أن واشنطن مازالت ترى العملية في لبنان محدودة، موضحة أنها لا تريد للوضع هناك أن يتحول إلى شيء مشابه لما حدث في غزة ولن نقبل بذلك