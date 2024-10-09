الخليج اليوم .. عقوبات أميركية على يمني و9 من شركاته.. دعم حماس مادياً

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، رجل أعمال يمني وتسع من شركاته في قائمة العقوبات، لدعمهم وتمويلهم حركة حماس.

وشملت العقوبات حميد عبدالله الأحمر وتسعا من شركاته، والفلسطيني ماجد الزير والنمساوي عادل سعدالدين دوغمان، والأردني محمد محمود عوض حنون، إلى جانب مؤسسة وهمية.

وقالت الخزانة إن هؤلاء الأشخاص لعبوا أدوارًا حاسمة في جمع الأموال الخارجية لحماس، تحت غطاء العمل الخيري.

ووصفت الخزانة الأميركية الأحمر بأحد أبرز المؤيدين الدوليين القدامى لحماس وعضو رئيسي في محفظة استثماراتها السرية.

وجاء في تعريفها له، "مواطن يمني يعيش في تركيا، وهو أحد أبرز المؤيدين الدوليين لحماس، وعضو رئيسي في محفظة استثمارات حماس السرية، التي كانت تدير في ذروتها أصولًا بقيمة 500 مليون دولار مكنت قادة حماس من العيش في رفاهية خارج الأراضي الفلسطينية."

وأضافت، منذ 2013 على الأقل، كان الأحمر أيضًا رئيسًا لمؤسسة القدس الدولية الخيرية التابعة لحماس ومقرها لبنان والتي أدرجها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في أكتوبر/تشرين الأول 2012 لكونها خاضعة لسيطرة حماس.

وأوضحت أنه تم تصنيف الأحمر بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، لمساعدته ماديًا أو رعايته أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحماس أو دعمها.

كما تم تصنيفه بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، لمساعدته ماديًا أو رعايته أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لمؤسسة القدس الدولية أو دعمها.

وقامت OFAC بتعيين الكيانات التسعة التالية بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو موجهة من قبل الأحمر بشكل مباشر أو غير مباشر:

-مجموعة الأحمر التجارية ، ومقرها اليمن.

-شركة الأحمر لتوريد وتوزيع الزيوت، ومقرها اليمن.

-Sama International Media, based in Yemen.

-مؤسسة السلام للتجارة والتوكيلات العامة، مقرها اليمن.

-شركة سابا للتجارة والاستثمار SRO، ومقرها في جمهورية التشيك.

-شركة سبأفون الدولية ش.م.ل (أوفشور)، ومقرها لبنان.

-Sabaturk Dis Ticaret Anonim Sirketi ، ومقره في تركيا.

-Vivid Enerji Yatirimlari Anonim Sirketi ، ومقرها في تركيا.

-محفظة Investrade Yonetimi Anonim Sirketi، ومقرها في تركيا.