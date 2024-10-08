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العدوان على غزة.. الاحتلال يحاصر مستشفيات شمال القطاع

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قصفت دبابات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، فيما حاصرت دبابات أخرى مستشفى الإندونيسي، والعودة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن دبابات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفيات شمال قطاع غزة، وتطالب بإخلائها من المرضى والكوادر الصحية تحت التهديد بالتدمير والقتل والاعتقال.

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مستشفيات شمال غزة

وأضاف البيان أن الاحتلال اعتقل مسعفًا رافق أحد الحالات عند نقلها من مستشفى كمال عدوان، وجددت وزارة الصحة بضرورة توفير الحماية الجادة للمؤسسات الصحية وكوادرها.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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