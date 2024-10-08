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شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. الاحتلال يحاصر مستشفيات شمال القطاع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قصفت دبابات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، فيما حاصرت دبابات أخرى مستشفى الإندونيسي، والعودة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن دبابات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفيات شمال قطاع غزة، وتطالب بإخلائها من المرضى والكوادر الصحية تحت التهديد بالتدمير والقتل والاعتقال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن دبابات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفيات شمال قطاع غزة، وتطالب بإخلائها من المرضى والكوادر الصحية تحت التهديد بالتدمير والقتل والاعتقال.
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