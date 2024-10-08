شكرا لقرائتكم خبر عن التطورات في لبنان.. ارتفاع حصيلة الضحايا واستمرار النزوح والان نبدء بالتفاصيل

حصيلة الشهداء والجرحى

غارات الاحتلال

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا غارات الاحتلال على لبنان إلى 2119 قتيلا و10019 جريحا منذ الثامن من أكتوبر 2023، فيما بلغت الحصيلة خلال الـ24 ساعة الماضية، 36 قتيلا و150 جريحا.جاء ذلك في تقرير أصدره منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن مساء اليوم الثلاثاء.وأشار التقرير إلى أن وزارة الصحة العامة أصدرت "حصيلة الشهداء والجرحى خلال ال 24 ساعة الماضية حيث تم تسجيل 36 شهيدا و150 جريحا ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الأحداث إلى 2119 شهيدا و10019 جريحا".وجرى تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية "137 غارة جوية ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 9400 اعتداء"، بحسب التقرير.فيما يتعلق بعدد النازحين في مراكز الإيواء، أشار التقرير إلى "فتح 990 مركزا حتى اليوم لاستقبال النازحين منها 781 مركزا وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية"، مضيفا أنه "جرى تسجيل 181700 نازح في مراكز الإيواء الواردة في اللوائح الصادرة عن غرفة العمليات الوطنية".وسجل الأمن العام اللبناني اعتبارا من 23 سبتمبر حتى 8 من الشهر الجاري "عبور 304897 مواطنا سوريا و107333 لبنانيا إلى الأراضي السورية".كانت طائرات الاحتلال قد بدأت بشن سلسلة واسعة من الغارات منذ 23 سبتمبر الماضي لا تزال مستمرة حتى الساعة، استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان وشمال لبنان.وطالت الغارات منازل المواطنين والمنشئات المدنية والصحية والطرقات. وأسفرت عن موجة نزوح واسعة، حيث نزح حوالي 2ر1 مليون شخص من المناطق المستهدفة. كما شن الجيش الإسرائيلي في أول الشهر الجاري ما وصفها بعملية برية محدودة لاستهداف مواقع لحزب الله في جنوب لبنان.