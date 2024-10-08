شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى: عدد الجنود المنتشرين للعملية البرية جنوب لبنان يصل لـ15 ألف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلى اليوم الثلاثاء، نشر فرقة رابعة للمشاركة فى العمليات البرية فى جنوب لبنان، ليصل إجمالي عدد الجنود إلى 15 ألف جندى.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن بيان الجيش القول إن فرقة الاحتياط 146 بدأت عمليات برية الليلة الماضية في القطاع الغربي من جنوب لبنان، لتنضم إلى ثلاث فرق من الجيش النظامي - 98 و36 و91 - تعمل بالفعل في القطاعات الوسطى والشرقية من جنوب لبنان.

وتضيف هذه الخطوة آلاف الجنود إلى الهجوم البري الإسرائيلي، حيث من المرجح أن يتجاوز العدد الإجمالي للجنود المنتشرين 15000 جندي.