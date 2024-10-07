شكرا لقرائتكم خبر عن أوضاع مأساوية بعد بدء عملية عسكرية إسرائيلية شمالى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وسائل إعلام فلسطينية أن هناك أوضاعا مأساوية للنازحين الفلسطينيين بعد بدء جيش الاحتلال الإسرائيلى عملية عسكرية جديدة فى مخيم جباليا ومناطق أخرى شمالى قطاع غزة.

وتعرضت المنطقة إلى أحزمة نارية وقصف مدفعي عنيف طال مناطق جباليا البلد وبيت لاهيا وبيت حانون، إضافة إلى استهداف مكثف لمنازل المواطنين ومراكز الإيواء.

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، إصابة صحفى جراء قصف إسرائيلى على باحات مستشفى شهداء الأقصى فى دير البلح وسط قطاع غزة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 11 شخصا.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى مدن جنين وقلقيلية وطولكرم بالضفة الغربية.

ورفعت إسرائيل حالة التأهب عشية ذكرى هجوم حركة حماس فى السابع من أكتوبر على مواقع عسكرية ومستوطنات اسرائيلية فى مناطق غلاف قطاع غزة ، تحسبا من احتمال إطلاق صواريخ من غزة.

وقالت قناة "أى 24" الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلى لا يستبعد إمكانية إطلاق رشقات صاروخية الى جنوب إسرائيل ومركز البلاد.

ونقلت القناة عن مسؤولين قولهم أن هناك استعدادات فى الجهاز الأمنى لإحتمال التصعيد، وفى الوقت نفسه، أمر الجيش الإسرائيلى بتعزيز القوات فى غلاف غزة.