شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا.. خسائر مادية فى بعض المواقع العسكرية بالمنطقة الوسطى بعد عدوان إسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر عسكرى سورى بأن الاحتلال الإسرائيلى شن عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان استهدف عدة مواقع عسكرية فى المنطقة الوسطى، وذلك فى حوالى الساعة الثامنة وخمس دقائق مساء أمس /الأحد/، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية.



وأوضح المصدر -فى تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)- أنه تم رصد وقوع خسائر مادية، دون ذكر المزيد من التفاصيل.