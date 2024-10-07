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سوريا.. خسائر مادية فى بعض المواقع العسكرية بالمنطقة الوسطى بعد عدوان إسرائيلى

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القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر عسكرى سورى بأن الاحتلال الإسرائيلى شن عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان استهدف عدة مواقع عسكرية فى المنطقة الوسطى، وذلك فى حوالى الساعة الثامنة وخمس دقائق مساء أمس /الأحد/، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية.


وأوضح المصدر -فى تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)- أنه تم رصد وقوع خسائر مادية، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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