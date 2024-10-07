شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة صحفى فى قصف إسرائيلى على باحات مستشفى الأقصى وسط قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، إصابة صحفى جراء قصف إسرائيلى على باحات مستشفى شهداء الأقصى فى دير البلح وسط قطاع غزة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 11 شخصا.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى مدن جنين وقلقيلية وطولكرم بالضفة الغربية.

ورفعت إسرائيل حالة التأهب عشية ذكرى هجوم حركة حماس فى السابع من أكتوبر على مواقع عسكرية ومستوطنات اسرائيلية فى مناطق غلاف قطاع غزة ، تحسبا من احتمال إطلاق صواريخ من غزة.



وقالت قناة "أى 24" الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلى لا يستبعد إمكانية إطلاق رشقات صاروخية الى جنوب إسرائيل ومركز البلاد.

ونقلت القناة عن مسؤولين قولهم أن هناك استعدادات فى الجهاز الأمنى لإحتمال التصعيد، وفى الوقت نفسه، أمر الجيش الإسرائيلى بتعزيز القوات فى غلاف غزة.