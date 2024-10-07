شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تتسلم 25 طن مساعدات طبية من الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسلمت الحكومة اللبنانية شحنة مساعدات تزن 25 طنًا من الأدوية والمعدات الطبية من الأمم المتحدة، وفقًا لما أعلنه وزير الصحة اللبناني يوم الأحد.

وقال وزير الصحة فراس الأبيض، إن هذه الشحنة المقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" مهمة للغاية، وستمكن المستشفيات من مواصلة عملها.

وأرسلت وكالات أممية أخرى بالفعل إمدادات طبية إلى لبنان، حيث تنفذ إسرائيل حاليًا هجومًا بريًا ضد جماعة حزب الله المدعومة من إيران. 23 قتيلًا