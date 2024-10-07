اخبار الخليج

لبنان تتسلم 25 طن مساعدات طبية من الأمم المتحدة

0 نشر
د ب أ - بيروت 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تتسلم 25 طن مساعدات طبية من الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسلمت الحكومة اللبنانية شحنة مساعدات تزن 25 طنًا من الأدوية والمعدات الطبية من الأمم المتحدة، وفقًا لما أعلنه وزير الصحة اللبناني يوم الأحد.
وقال وزير الصحة فراس الأبيض، إن هذه الشحنة المقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" مهمة للغاية، وستمكن المستشفيات من مواصلة عملها.
وأرسلت وكالات أممية أخرى بالفعل إمدادات طبية إلى لبنان، حيث تنفذ إسرائيل حاليًا هجومًا بريًا ضد جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

23 قتيلًا

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا