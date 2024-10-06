شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم اللبناني: تأجيل بدء العام الدراسي الرسمي إلى 4 نوفمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير التعليم اللبناني عباس الحلبي إن الدراسة في المدارس الحكومية تأجلت حتى شهر نوفمبر، لأنها تستخدم حاليًا كملاجئ للنازحين بعد الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وأعلن الحلبي اليوم الأحد، إيقاف الدراسة في المدارس الحكومية والمدارس الثانوية والمهنية حتى 4 نوفمبر، وقال: "نصر على عدم إضاعة العام الدراسي مهما كانت الصعوبات كبيرة".

وأوضح الحلبي أن "إمكانية العودة للدراسة في الجامعات الخاصة اعتبارا من غد الاثنين ستقررها إدارات الجامعات مع مراعاة ظروف الطلبة".

وأشار إلى منح المدارس الخاصة الإذن بالتدريس عن بُعد حسب الإمكانيات المتوفرة لديها، وأن "قرار التدريس حضوريًا تقع مسؤوليته الكاملة على من يقرره".

إنقاذ العام الدراسي

ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام عن الحلبي قوله، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد عن إنقاذ العام الدراسي والجامعي، "إن التطورات الميدانية للعدوان الإسرائيلي على مناطق واسعة من لبنان، والمخاطر الناتجة عن التدمير الذي يصيب هذه المناطق، أصاب الوطن كله في الصميم، ورتب نزوحًا كثيفًا طاول عشرات الآلاف من العائلات اللبنانية التي لجأت إلى مراكز الإيواء، أو إلى بيوت الأقارب والأصدقاء، أو المنشآت العامة".



وأضاف:"لم تكن المدارس الرسمية والمؤسسات التربوية الخاصة بمنأى عن هذا الكابوس الكبير، فقد تحولت مئات المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية وأجزاء واسعة من أبنية الجامعة اللبنانية، وعدد من المدارس الخاصة، إلى ملاذات آمنة فتحت أبوابها لأهلنا النازحين من المناطق التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي، الذي لا يتوقف عند حدود جغرافية ولا أخلاقية ولا إنسانية".

