الخليج اليوم .. محمد بن زايد: اتفاقية الشراكة بين الإمارات وصربيا تجسد مرحلة جديدة من التعاون

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة "حفظه الله"، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا، تدشن مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة للبلدين الصديقين.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "شهدتُ اليوم والرئيس ألكسندر فوتشيتش في بلغراد مراسم تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا، والتي تدشن مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة للبلدين الصديقين، وتجسد نهج الإمارات الثابت في إقامة الشراكات التنموية مع مختلف دول العالم لمصلحة الجميع".