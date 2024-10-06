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الاحتلال الإسرائيلي يعلن تدمير أنفاق ومخازن أسلحة في لبنان

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د ب أ - القدس المحتلة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قواته البرية دمرت المزيد من الأنفاق التابعة لحزب الله اللبناني ومخازن أسلحة جنوبي لبنان.
وذكر الجيش أن الأهداف مخبأة في مناطق جبلية كثيفة المبانى ومملوءة بالفخاخ المتفجرة.

حرب إسرائيل على لبنان

وأشار إلى تفجير شبكات أنفاق خلال عمليات قتالية تحت الأرض، يستخدمها مسلحو حزب الله.
وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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