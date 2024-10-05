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1.4 مليون جرعة من لقاحات الكوليرا تصل إلى السودان

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واس - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وصلت طائرة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "الـيونيسف" تحمل 1.4 مليون جرعة من لقاحات الكوليرا الفموية إلى بورت سودان اليوم السبت.
ويأتي هذا لتعزيز جهود حماية الأطفال من تفشي الكوليرا الحالي. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

التطعيم ضد الكوليرا في السودان

وقال ممثل اليونيسف في السودان شيلدون يات: "في ظل الحرب والنزوح والمجاعة، قد يكون تأثير هذه الأوبئة كارثيا على الأطفال".
وأوضح أن الحملة تهدف إلى تطعيم 1.81 مليون شخص ضد الكوليرا في أكثر الولايات تضررا وهي القضارف وكسلا ونهر النيل.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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