شكرا لقرائتكم خبر عن 1.4 مليون جرعة من لقاحات الكوليرا تصل إلى السودان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وصلت طائرة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "الـيونيسف" تحمل 1.4 مليون جرعة من لقاحات الكوليرا الفموية إلى بورت سودان اليوم السبت.
ويأتي هذا لتعزيز جهود حماية الأطفال من تفشي الكوليرا الحالي. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وأوضح أن الحملة تهدف إلى تطعيم 1.81 مليون شخص ضد الكوليرا في أكثر الولايات تضررا وهي القضارف وكسلا ونهر النيل.
ويأتي هذا لتعزيز جهود حماية الأطفال من تفشي الكوليرا الحالي. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
عقب وصول عدد الإصابات إلى نحو 13 ألف مصاب.. #السودان يطلق حملة كبرى لمكافحة #الكوليرا— صحيفة اليوم (@alyaum) September 23, 2024
للتفاصيل | https://t.co/XfGYNB8plF#اليوم pic.twitter.com/OU1qHu28SA
التطعيم ضد الكوليرا في السودانوقال ممثل اليونيسف في السودان شيلدون يات: "في ظل الحرب والنزوح والمجاعة، قد يكون تأثير هذه الأوبئة كارثيا على الأطفال".
وأوضح أن الحملة تهدف إلى تطعيم 1.81 مليون شخص ضد الكوليرا في أكثر الولايات تضررا وهي القضارف وكسلا ونهر النيل.