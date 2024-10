شكرا لقرائتكم خبر عن 1.4 مليون جرعة من لقاحات الكوليرا تصل إلى السودان والان نبدء بالتفاصيل

التطعيم ضد الكوليرا في السودان

الدمام - شريف احمد - وصلت طائرة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "الـيونيسف" تحمل 1.4 مليون جرعة من لقاحات الكوليرا الفموية إلى بورت سودان اليوم السبت.ويأتي هذا لتعزيز جهود حماية الأطفال من تفشي الكوليرا الحالي. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وقال ممثل اليونيسف في السودان شيلدون يات: "في ظل الحرب والنزوح والمجاعة، قد يكون تأثير هذه الأوبئة كارثيا على الأطفال".وأوضح أن الحملة تهدف إلى تطعيم 1.81 مليون شخص ضد الكوليرا في أكثر الولايات تضررا وهي القضارف وكسلا ونهر النيل.