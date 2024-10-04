شكرا لقرائتكم خبر عن حرب لبنان.. إصابة 25 جنديًا إسرائيليًا بينهم 11 في حالة حرجة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت تقارير عن إصابة 25 جنديًا إسرائيليًا بينهم 11 في حالة حرجة في لبنان.
وبحسب "العربية" نقلًا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه لا يزال يقيم نتيجة استهداف مقر استخبارات حزب الله بالضاحية. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
يأتي هذا فيما أشارت إلى إطلاق صواريخ من جنوبي لبنان تجاه الجليل شمالي الأراضي المحتلة.
وبحسب "العربية" نقلًا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه لا يزال يقيم نتيجة استهداف مقر استخبارات حزب الله بالضاحية. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
جيش الاحتلال: لا نزال نقيم نتيجة استهداف مقر استخبارات حزب الله بالضاحية— صحيفة اليوم (@alyaum) October 4, 2024
للتفاصيل | https://t.co/mZ47xWfffR#لبنان | #بيروت | #اليوم pic.twitter.com/YBmLsXm33d
حرب إسرائيل على لبنانوذكر جيش الاحتلال أنه هاجم 2000 هدف لحزب الله منذ بدء العملية البرية في جنوبي لبنان.
يأتي هذا فيما أشارت إلى إطلاق صواريخ من جنوبي لبنان تجاه الجليل شمالي الأراضي المحتلة.