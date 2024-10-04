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حرب لبنان.. إصابة 25 جنديًا إسرائيليًا بينهم 11 في حالة حرجة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن حرب لبنان.. إصابة 25 جنديًا إسرائيليًا بينهم 11 في حالة حرجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت تقارير عن إصابة 25 جنديًا إسرائيليًا بينهم 11 في حالة حرجة في لبنان.
وبحسب "العربية" نقلًا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه لا يزال يقيم نتيجة استهداف مقر استخبارات حزب الله بالضاحية. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

حرب إسرائيل على لبنان

وذكر جيش الاحتلال أنه هاجم 2000 هدف لحزب الله منذ بدء العملية البرية في جنوبي لبنان.
يأتي هذا فيما أشارت إلى إطلاق صواريخ من جنوبي لبنان تجاه الجليل شمالي الأراضي المحتلة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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