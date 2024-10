شكرا لقرائتكم خبر عن حرب لبنان.. إصابة 25 جنديًا إسرائيليًا بينهم 11 في حالة حرجة والان نبدء بالتفاصيل

حرب إسرائيل على لبنان

كشفت تقارير عن إصابة 25 جنديًا إسرائيليًا بينهم 11 في حالة حرجة في لبنان.وبحسب "العربية" نقلًا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه لا يزال يقيم نتيجة استهداف مقر استخبارات حزب الله بالضاحية. وذكر جيش الاحتلال أنه هاجم 2000 هدف لحزب الله منذ بدء العملية البرية في جنوبي لبنان.يأتي هذا فيما أشارت إلى إطلاق صواريخ من جنوبي لبنان تجاه الجليل شمالي الأراضي المحتلة.