شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يلقى قنابل إنارة فى على طوباس واستشهاد 5 فلسطينيين في قصف على خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت في وقت مبكر اليوم الأحد قنابل إنارة في سماء بلدة طمون بمحافظة طوباس شمالي الضفة الغربية.

كما استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مواصي خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات الاحتلال استهدفت خيمة تؤوي نازحين ومنزلا في مواصي خان يونس، ما أدى لاستشهاد 5 وإصابة أكثر من 20 آخرين.



ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 50,669 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 115,225 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



وفي الضفة الغربية.. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرى وبلدات في محافظة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت، إماتين، والفندق، وجينصافوط، وأغلقت مداخلها الرئيسية بحواجز عسكرية، كما اقتحمت بلدة عزون ونصبت حواجز عسكرية عند مدخليها الجنوبي والغربي، ونصبت حاجزا آخر عند مدخل بلدة حبلة، جنوب المحافظة، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.