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5 غارات أمريكية تستهدف مواقع حوثية بمحافظة الحديدة اليمنية

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5 غارات أمريكية تستهدف مواقع حوثية بمحافظة الحديدة اليمنية

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القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى نبا عاجل لها، ان القوات الأمريكية شنت 5 غارات استهدفت من خلالها مواقع حوثية في جزيرة كمران بمحافظة الحديدة اليمنية.

وأعلن الجيش الأمريكي، السبت، أن العمليات ضد الحوثيين مستمرة على مدار الساعة.


وذكرت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي -في تغريدة عبر حسابها على "إكس" حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية- أن "أفراد خدمتنا في مجموعة حاملة الطائرات (هاري إس. ترومان) القتالية متواجدون في الموقع، ويقومون بعمليات مستمرة على مدار الساعة ضد الحوثيين".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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