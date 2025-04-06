شكرا لقرائتكم خبر عن 5 غارات أمريكية تستهدف مواقع حوثية بمحافظة الحديدة اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى نبا عاجل لها، ان القوات الأمريكية شنت 5 غارات استهدفت من خلالها مواقع حوثية في جزيرة كمران بمحافظة الحديدة اليمنية.

وأعلن الجيش الأمريكي، السبت، أن العمليات ضد الحوثيين مستمرة على مدار الساعة.



وذكرت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي -في تغريدة عبر حسابها على "إكس" حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية- أن "أفراد خدمتنا في مجموعة حاملة الطائرات (هاري إس. ترومان) القتالية متواجدون في الموقع، ويقومون بعمليات مستمرة على مدار الساعة ضد الحوثيين".