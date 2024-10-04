شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. انتخاب مصر رئيسًا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتخب أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية، مصر رئيسًا لمجلس إدارة المنظمة للدورة 101، والمُمتدة غلى شهر أكتوبر 2025.

جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة المنظمة اليوم الخميس، في القاهرة، بحضور المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري وممثلين عن أطراف العمل الثلاثة العرب.

ويأتي انتخاب مصر في اجتماع مجلس إدارة المنظمة لهذا المنصب لأول مرة منذ 20 عامًا. بنود الاجتماع وتستضيف القاهرة هذا الاجتماع بعضوية مصر وفلسطين وقطر والمغرب وليبيا، فضلًا عن ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من البنود، منها انتخاب هيئة رئاسة مجلس الإدارة، وتقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة 100 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، وقرارات الدورة العادية 50 لمؤتمر العمل العربي بالعراق 2024.

بالإضافة إلى المسائل المالية والإدارية، وتقرير عن نشاطات وإنجازات المنظمة بين الدورتين 100 و101، لمجلس إدارة منظمة العمل العربية.