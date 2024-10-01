شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تحت القصف.. مقتل 125 شخصًا جراء غارات إسرائيلية خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت بيانات رسمية لبنانية، اليوم الإثنين، أن ما لا يقل عن 125 شخصا لقوا حتفهم حتى االآن في لبنان، جراء الغارات الجوية التي شنتها دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح أمس الأحد.

وقال مسؤولون لبنانيون إن نحو 45 شخصا قتلوا وأصيب 70 آخرون في هجمات على عين الدلب في جنوب العاصمة بيروت. الحرب في لبنان وارتفعت حصيلة القتلى منذ احتدام الحرب الحالية بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو عام، إلى أكثر من 1600 قتيل، كما أصيب 8400 آخرون.

من ناحية أخرى، أعلن حزب الله في وقت سابق من اليوم الاثنين أنه هاجم مرة أخرى مدينة صفد وقاعدة عسكرية إسرائيلية في الشمال بالصواريخ.