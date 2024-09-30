شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. 10 ملايين يورو مساعدات أوروبية للمتضررين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّم الاتحاد الأوروبي 10 ملايين يورو مساعدات إنسانية إضافية لمساعدة المتضررين من التصعيد المستمر للأعمال العدائية في لبنان.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أن هذا التمويل الطارئ يهدف إلى تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا مثل: الحماية، والمساعدة الغذائية، والمأوى، والرعاية الصحية.

وأكد بيان أوروبي صادر في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي يقف على أهبة الاستعداد لتقديم المزيد من الدعم من خلال تعبئة جميع أدوات الاستجابة لحالات الطوارئ المتاحة، بما في ذلك عن طريق استخدام آلية الحماية المدنية. الأمم المتحدة وأفاد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، اليوم الاثنين بأن 100 ألف شخص فروا من لبنان باتجاه سوريا هربا من الغارات الإسرائيلية.

وقال جراندي، في منشور على منصة إكس اليوم: "بلغ عدد الأشخاص الذين عبروا الحدود إلى سوريا من لبنان هربا من الغارات الجوية الإسرائيلية 100 ألف شخص لبناني وسوري"، مشيرًا إلى استمرار التدفق.