شكرا لقرائتكم خبر عن قصف إسرائيلي متواصل.. وفاة عائلة من 17 شخصًا في غارة شرق لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتقت عائلة من 17 شخصا وأكثر في غارة إسرائيلية على البقاع الشمالي في شرق لبنان.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بـ "ارتقاء عائلة مؤلفة من 17 شخصا وأكثر بالغارة التي ضربت زبود في البقاع الشمالي منذ بعض الوقت"، مشيرة إلى أن البحث ما زال جاريا عن ناجين تحت الأنقاض.

ولفتت الوكالة إلى أن العدو أغار أيضًا على محيط مدينة الهرمل على الحدود مع سوريا.

على الصعيد نفسه، نفى رئيس مجلس إدارة والمدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني الأخبار المتداولة صباحا حول سماع دوي انفجار في المرفأ، موضحا أن الحريق الذي شب، هو خارج حرم المرفأ، إنما قرب خزانات الوقود. قصف بيروت وفي نفس السياق، أغار طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد على شقة سكنية في منطقة الغبيري بضاحية بيروت الجنوبية.

وذكرت وكالة الإعلام اليوم أن" الغارة المعادية التي شنها الطيران الحربي قبل قليل في منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت شخصية في شقة سكنية".

وأشارت إلى أن "غارة عنيفة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة بين الشياح والغبيري في الضاحية الجنوبية وارتفعت سحب الدخان في سماء المنطقة"، لافتة إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان المستهدف.