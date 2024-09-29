شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يؤكد اغتيال القيادي في حزب الله نبيل قاووق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل نبيل قاووق أحد كبار قادة جماعة حزب الله اللبنانية، حسبما نقلت قناة "العربية".

وكانت غارة إسرائيلية استهدفت السبت عضو المجلس المركزي في حزب الله نبيل قاووق في ضاحية بيروت الجنوبية، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الحزب، على وقع تجدد الغارات على مناطق لبنانية عدة.

وقال المصدر إن "غارة إسرائيلية استهدفت الشيخ نبيل قاووق في حي السلم"، من دون توفر معلومات حينها عن مصير قاووق المسؤول عن وحدة أمنية تابعة للحزب الذي أكد قبل ساعات مقتل أمينه العام حسن نصرالله بغارة إسرائيلية الجمعة.