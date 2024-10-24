انت الان تتابع خبر السامرائي يعزي تركيا ويعلن التضامن الكامل معها بمواجهة الإرهاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في رسالة السامرائي: "ببالغ الأسى والحزن، تلقينا نبأ الهجوم المسلح... ونعرب لكم وللشعب التركي الشقيق عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنين الشفاء العاجل للمصابين".

وأكد السامرائي "تضامن تحالف العزم الكامل مع تركيا في مواجهة كافة أشكال الإرهاب والعنف"، مشيراً إلى "وقوف التحالف إلى جانب الشعب التركي في هذا الظرف الأليم".