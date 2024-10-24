انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. جدل القوانين وسباق التحالفات والبحث عن حلول لأزمة السكن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # رغم الخلافات والجدل.. مجلس النواب يدرج مجددا قوانين الاحوال والعفو العام واعادة العقارات على جدول اعماله# سباق التحالفات في الاقليم يبدأ مبكرا.. لقاءات مكثفة داخل الاروقة السياسية الكردية لتشكيل اغلبية نيابية

# لانهاء ازمة السكن.. السوداني يعلن اطلاق مشروع المطوّر العقاري لتوفير أراضٍ للمواطنين بأسعار رمزية

# بعد فوزها بجولة التراخيص... شركة صينية تفشل بتلبية متطلبات عقد حقول شمال بغداد.. وتمارس الرشوة

# الاحتلال يستهدف الجيش اللبناني اثناء اخلائه للجرحى في الجنوب.. وينفذ اعدامات ميدانية بمناطق شمال غزة

