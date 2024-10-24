اخبار العالم / اخبار العراق

نشرة السومرية.. جدل القوانين وسباق التحالفات والبحث عن حلول لأزمة السكن

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. جدل القوانين وسباق التحالفات والبحث عن حلول لأزمة السكن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # رغم الخلافات والجدل.. مجلس النواب يدرج مجددا قوانين الاحوال والعفو العام واعادة العقارات على جدول اعماله

# سباق التحالفات في الاقليم يبدأ مبكرا.. لقاءات مكثفة داخل الاروقة السياسية الكردية لتشكيل اغلبية نيابية

# لانهاء ازمة السكن.. السوداني يعلن اطلاق مشروع المطوّر العقاري لتوفير أراضٍ للمواطنين بأسعار رمزية

# بعد فوزها بجولة التراخيص... شركة صينية تفشل بتلبية متطلبات عقد حقول شمال بغداد.. وتمارس الرشوة

# الاحتلال يستهدف الجيش اللبناني اثناء اخلائه للجرحى في الجنوب.. وينفذ اعدامات ميدانية بمناطق شمال غزة

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا