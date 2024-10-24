الامارات | الإمارات تتضامن مع الفلبين وتعزي في ضحايا العاصفة الاستوائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الفلبين التي تعرضت مناطق شاسعة فيها إلى أضرار كبيرة جراء فيضان الأنهار بسبب العاصفة الاستوائية كريستن ما أوقع عدداً من القتلى والمصابين وتسبب بأضرار مادية جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة الفلبين ولشعبها الصديق ولأهالي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.