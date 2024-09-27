شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يوضح حقيقة توقيع مقترح وقف إطلاق النار مع إسرائيل والان نبدء بالتفاصيل

حرب إسرائيل على لبنان

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حقيقة وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

الدمام - شريف احمد - بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مستجدات العدوان الإسرائيلي على لبنان.وأكد "ميقاتي" أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، ومساهمة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" في الحفاظ على الاستقرار.وطلب رئيس الحكومة اللبنانية دعما طارئًا من منظمات الأمم المتحدة الإنسانية لدعم لبنان في هذه المرحلة.وكان المكتب الإعلامي لميقاتي قد نفى، التوقيع على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.وكانت هناك أخبار تفيد أن رئيس الحكومة وقع مقترح اتفاق وقف إطلاق النار بعد لقائه وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن والوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين، لكن البيان أكد أن "هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق".وأشار إلى أنه فور صدور النداء المشترك بمبادرة من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية، لإرساء وقف مؤقت لإطلاق النار في لبنان، قال ميقاتي: نرحب بالبيان وتبقى العبرة في التطبيق عبر التزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية. فاقتضى التوضيح".