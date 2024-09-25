شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية.

سجل المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين، ارتفاعا في وتيرة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمراكز إيواء النازحين بشكل متعمد في قطاع غزة في الفترة بين 17 - 23 سبتمبر الحالي.

وبلغ عدد الجرائم الإسرائيلية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية 1484 جريمة بمختلف أنواعها في أسبوع واحد.

وبلغ عدد الشهداء الذين جرى رصدهم 229 شهيدًا، فيما بلغ عدد الجرحى الفلسطينيين 501 جريح، كما بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 22 سبتمبر 2024، 42147، فيما بلغ عدد الجرحى 101568.

وشهد يوم 22 سبتمبر 2024 المجزرة رقم 181 التي تستهدف مركزا للإيواء في قطاع غزة، وذلك بعد استهداف مدرسة الفلاح في حي الزيتون التي راح ضحيتها 20 فلسطينيًا بينهم جنين.