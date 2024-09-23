شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم 21 طفلًا.. 274 قتيلًا جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، اليوم الاثنين إن عدد القتلى جراء غارات العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 274 شخصا، بينهم 21 طفلًا، بالإضافة إلى 1024 مصابًا.

وشنت الطائرات الحربية للاحتلال منذ صباح اليوم سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة، استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع الغربي.

وتعد هذه الهجمات الإسرائيلية على لبنان هي الأعنف منذ آخر حرب كبرى اندلعت بين دولة الاحتلال وحزب الله في عام 2006.