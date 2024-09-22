شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يشدد على ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان وغزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الاتحاد الأوروبي عن بالغ القلق تجاه التصعيد في لبنان، في أعقاب الهجمات التي وقعت يوم الجمعة في بيروت - حيث قُتل ثلاثة أطفال على الأقل - وتصاعد العنف عبر الحدود بين دولة الاحتلال إسرائيل وحزب الله.

وقال بيان للممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، إنه وردت أيضًا أنباء عن وقوع هجمات عنيفة اليوم، سواء في إسرائيل أو لبنان، مضيفًا أن وقف إطلاق النار أمر ملح، سواء عبر الخط الأزرق أو في غزة. حرب شاملة وأضاف بوريل أن المدنيين على الجانبين يدفعون ثمنًا باهظًا، وسوف يعانون أكثر من غيرهم في حرب شاملة لابد من تجنبها، بما في ذلك من خلال جهود الوساطة الدبلوماسية المكثفة المتجددة.

وأكد أن هذا سيكون على رأس جدول أعمال في الجمعية العامة للأمم المتحدة، داعيًا مرة أخرى إلى التنفيذ الكامل والمتكافئ لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.