شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم جديدة للاحتلال.. استشهاد 8 فلسطينيين في قصف ليلي على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 7 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد، استهدف منزلًا في حي الزيتون وتجمعًا للفلسطينيين في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بانتشال 5 شهداء من عائلة واحدة، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلهم في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

كما استشهد فلسطينيان، وأصيب عدد آخر بجروح إثر قصف إسرائيلي على تجمع للفلسطينيين في مدينة بيت لاهيا، التي تتعرض لقصف متواصل من الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن أجبر آلاف الفلسطينيين على النزوح منها.



قصف مركبة وسط غزة

كما استشهد فلسطيني وأصيب 6 بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد، على مركبة توزيع مياه في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ودمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة في بيت حانون شمال قطاع غزة، كما دمرت مربعًا سكنيًا في حي الصبرة بمدينة غزة.